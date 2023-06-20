هزازي: طموحنا إدارة منافسات رفع الأثقال العالمية

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تحظى الحكمة السعودية للعبة رفع الأثقال بدعم كبير من قبل الاتحاد السعودي لرفع الاثقال وإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة في إدارة منافسات بطولات الاتحاد لجميع الفئات والوقوف بجانبهم.
وأكدت حكمة رفع الأثقال ريم هزازي: لا شك أن هناك دعمًا كبيرًا من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي للمرأة سوى على المستوى التحكمي أو كلاعبات، ويأتي ذلك من خطط تمكين المرأة السعودية في مجال رياضة المرأة ورؤية 2030، وقد أثبت المرأة أنها على مستوى التحدي الموكل لهم، والقادم سيثب هذا التميز وطموحنا إدارة منافسات رفع الأثقال العالمية إن شاء الله.
الجدير بالذكر أن هزازي بدأت مسيرتها التحكيمية عام 2019 وقد أدارت العديد من منافسات رفع الأثقال.