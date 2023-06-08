هزة أرضية بقوة 2.1 ريختر تضرب الحدود الإماراتية العمانية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له سجلت هزة بقوة 2.1 درجة – ريختر.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد، وقع الزلزال في منطقة الفاي/ الحدود الإماراتية- العمانية الساعة 23:29، أمس الأربعاء.
وفي سياق منفصل، أكد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزالًا قوته 5.6 درجات هزّ منطقة واقعة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا.
وأردف المركز أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومترًا.