هزة أرضية بقوة 4.7 ريختر تضرب شمال العراق

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وقعت هزة ارضية، اليوم الاثنين، في محافظة دهوك شمالي العراق، وبلغت قوتها (4.7) درجة على مقياس ريختر.
وقال مدير عام هيئة الأنواء الجوية في إقليم كردستان، فاضل ابراهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن هزة أرضية ضربت صباح اليوم محافظة دهوك.
وتابع أن الهزة سجلت في تمام الساعة 9:42 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 4.7 بعمق (2) كيلومتر.
ولفت مدير هيئة الأنواء الجوية بكردستان، إلى أن المواطنين شعروا بالهزة الأرضية، ولم ترد- حتى الآن- أي خسائر تذكر نتيجة تلك الهزة.