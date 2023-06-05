هطول أمطار غزيرة على عرعر

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هطلت اليوم أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة الحدود الشمالية، هطول الأمطار المتوسطة على مدينة عرعر.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وحائل.
ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم والرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
أمطار متوسطة على مدينة #عرعر . pic.twitter.com/0b1hgDvpID
— إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) June 5, 2023