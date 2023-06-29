Icon

كريستيانو رونالدو يثير غضب جماهير بوتافوجو Icon تفاصيل صفقة إدوارد ميندي المالية Icon هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد Icon 200 سرير في مستشفى الطوارئ بـ منى لخدمة الحجاج Icon السعودية تدين إقدام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد Icon BBC ترتكب خطأً صحفياً عند انضمام ميندي إلى أهلي جدة Icon لقطات لانتشال بقايا حطام الغواصة تيتان من قاع المحيط لليابسة Icon الوسائد تفوق مقعد المرحاض قذارة Icon مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده Icon نجم ريال مدريد على رادار ليفربول Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
استجابوا لبلاغ خلال تواجدهم بساحات المسجد النبوي

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة -بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال تواجدهم في ساحات المسجد النبوي الشريف خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الواقعة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة بمنطقة المدينة المنورة قد تلقت بلاغاً صباح اليوم في تمام الساعة 06:13، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الشمالية بالمسجد النبوي، وعند وصول الفريق في زمن استجابة اقل من 3 دقائق قام الفريق الطبي الإسعافي والتطوعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات باستخدام أجهزة مزيل الرجفان التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقل المريض إلى مستشفى الحرم النبوي بعد أن تم تقديم الرعاية الطبية الطارئة له.

قد يهمّك أيضاً
حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس

حديث جانبي بين ولي العهد وأمين عام الأمم المتحدة في قمة باريس

فيصل بن خالد يتكفل بحج 22 مواطنًا ومواطنة من ذوي الرقيب الفريح والمصابين وأسرهم

فيصل بن خالد يتكفل بحج 22 مواطنًا ومواطنة من ذوي الرقيب الفريح...

ويأتي ذلك تسطيرًا لنجاحات الخطط التشغيلية لتغطية المسجد النبوي بالفرق الإسعافية والفرق الهجينة التي تم اعتمادها في خطط هذا العام.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر اليوم
السعودية اليوم

القمر يقترن بالثريا في سماء السعودية فجر...

السعودية اليوم
قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج
السعودية اليوم

قوات أمن المنشآت تؤكد جاهزيتها لموسم الحج

السعودية اليوم
كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز الأهداف بقميص الاتحاد
الرياضة

كريم بنزيما : لا أستطيع الانتظار لإحراز...

الرياضة
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج
أخبار رئيسية

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن...

أخبار رئيسية
غلطة سراي يسعى لضم تاليسكا
آخر الاخبار

غلطة سراي يسعى لضم تاليسكا

آخر الاخبار
تراجع الإقبال العالمي على المواقع الإخبارية لصالح مواقع التواصل
تكنولوجيا

تراجع الإقبال العالمي على المواقع الإخبارية لصالح...

تكنولوجيا
إصدار ترخيص لـ شركة سير السعودية لصناعة السيارات
السعودية اليوم

إصدار ترخيص لـ شركة سير السعودية لصناعة...

السعودية اليوم