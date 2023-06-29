هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد

تمكنت الفرق الإسعافية والتطوعية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة -بفضل الله- من إنقاذ وإعادة النبض لمريض في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد استجابتهم لبلاغ خلال تواجدهم في ساحات المسجد النبوي الشريف خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.

تفاصيل الواقعة

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني أن غرفة القيادة والتحكم في الهيئة بمنطقة المدينة المنورة قد تلقت بلاغاً صباح اليوم في تمام الساعة 06:13، يفيد بوجود مريض يعاني من إغماء وتوقف للقلب والتنفس بالساحة الشمالية بالمسجد النبوي، وعند وصول الفريق في زمن استجابة اقل من 3 دقائق قام الفريق الطبي الإسعافي والتطوعي بالتعامل مع المريض وفق النظام المتبع لمثل هذه الحالات باستخدام أجهزة مزيل الرجفان التابعة للهيئة والمنتشرة في أرجاء المسجد النبوي والبالغ عددها 18 جهازًا، وبدأت في عملية الإنعاش القلبي إلى أن عاد النبض ولله الحمد، وتم نقل المريض إلى مستشفى الحرم النبوي بعد أن تم تقديم الرعاية الطبية الطارئة له.

ويأتي ذلك تسطيرًا لنجاحات الخطط التشغيلية لتغطية المسجد النبوي بالفرق الإسعافية والفرق الهجينة التي تم اعتمادها في خطط هذا العام.