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هلال ذي الحجة يزين سماء السعودية مساء اليوم

الإثنين ١٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
هلال ذي الحجة يزين سماء السعودية مساء اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد هلال ذي الحجة بعد غروب الشمس مساء اليوم الموافق 19 يونيو 2023 .

هلال ذي الحجة

وأوضحت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بالانتقال نحو بداية الليل سيشاهد هلال ذي الحجة بسهولة بالعين المجردة، كما سيزين الأفق الغربي بعد أن ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

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غرة ذي الحجة

وكانت المحكمة العليا قد أعلنت أن اليوم الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو 2023م هو غرة شهر ذي الحجة.

وأعلنت الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 /1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو وأن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الأربعاء.

 

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