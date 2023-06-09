هل حُسمت صفقة راموس ؟ .. حساب الأهلي يثير الجدل بمقطع فيديو

أثار حساب النادي الأهلي في “تويتر” الجدل، وذلك بعد أن نشر مقطع فيديو دون الكشف عن أي تفاصيل أعطى إيحاء لجماهير النادي أن الفريق حسم التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس.

ونشر حساب النادي مقطع فيديو للاعب باللون الأسود مما أعطى إيحاء لجماهير النادي بأن صفقة راموس حُسمت أو تم التجديد للاعب علي الأسمري أو تعاقد النادي مع إحدى الشركات الرياضية لرعايته.

تفاصيل عرض الأهلي لضم راموس

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، نقلًا عن الصحافي أكرم كونور، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع راموس، وتقدم بعرض رسمي إليه مقابل 20 مليون دولار في الموسم الرياضي الواحد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه في حالة موافقة المدافع الإسباني على عرض الأهلي، سيتزامل في دوري روشن السعودي مع الثنائي المدريدي، البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر، والفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثًا للاتحاد.

وأوضحت تقارير مؤخرًا أن المدافع الإسباني يملك عرضًا من نادي إشبيلية الإسباني، بجانب تلقيه أكثر من عرض من دوري روشن السعودي، ويتوقع أن يحسم وجهته الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.