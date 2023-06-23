هندي احتال على إدارة فندق فخم وأقام مجانًا لعامين

واقعة احتيال غريبة شهدتها الهند، حيث تمكّن رجل من الإقامة في فندق من فئة 5 نجوم، في العاصمة نيودلهي، لما يقرب من عامين دون دفع الفاتورة.

تفاصيل الواقعة

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، تلقت الشرطة في الهند شكوى من المديرين في فندق Roseate House بالقرب من مطار دلهي بعد أن اكتشفوا عملية الاحتيال الظاهرة – بعد 603 أيام من إقامة الرجل في المكان، دون دفع دولار واحد.

والرجل مدين للفندق بأكثر من 5 ملايين روبية، أي نحو 70 ألف دولار.

وتزعم الشكوى أن الرجل تواطأ مع موظفين ساعدوا في إخفاء الفواتير المتصاعدة.

إبلاغ الشرطة

وعلى الرغم من إبلاغ شرطة دلهي بالقضية في 24 مايو، لم تظهر التفاصيل إلا مؤخرًا في وسائل الإعلام المحلية.

يقال إن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه قد وصل إلى الفندق في 30 مايو 2019 بعد أن حجز غرفة لليلة واحدة، وبقي هناك حتى 22 يناير عام 2022، حسبما ذكرت صحيفة إنديان إكسبرس.

وتضيف التقارير أنه على الرغم من أنه لم يدفع الفواتير، استمر أحد الموظفين في تمديد إقامته.

وأشارت التقارير إلى أن تفاصيل عملية الاحتيال هذه تشمل العبث بفواتير النزلاء الآخرين – أو ببساطة تبديل أحدهما بآخر.

وأوضح ضابط شرطة كبير في الهند: وفقًا لقواعد الفندق؛ إذا كان النزيل مدينًا للإدارة بأكثر من 50 ألف روبية، فيجب على الموظفين إبلاغ كبار المديرين، وإجبار الضيف على الدفع. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ هذه الإجراءات مع هذا الرجل.