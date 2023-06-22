هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لهندي من ولاية راجستان في الهند حكم القاضي ضده بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (2500 ريال).
وبحسب الفيديو المتداول، وعندما حان يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن (280 كيلوجرامًا).
وبحسب المسؤولين في الهند فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.