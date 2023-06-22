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عبارة عن 7 أكياس ضخمة من العملات

هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ صباحاً
هندي يدفع نفقة طليقته عملات معدنية أكثر من ربع طن
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لهندي من ولاية راجستان في الهند حكم القاضي ضده بدفع نفقة تعويض لطليقته وتسليمها مبلغ 55,000 روبية (2500 ريال).

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وبحسب الفيديو المتداول، وعندما حان يوم التسليم جاء ومعه 7 أكياس ضخمة فيها عملات معدنية وصل وزنها مجتمعة أكثر من ربع طن (280 كيلوجرامًا).

وبحسب المسؤولين في الهند فإن هذا الكم من النقود ستحتاج طليقته قرابة أسبوعين لعدها.

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