هيئة النقل تدعو الحجاج للتعامل مع الناقلين المُرخصين

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دعت الهيئة العامة للنقل، حجاج بيت الله الحرام إلى التعامل مع الناقلين المرخصين لديها؛ لضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.
وأشارت هيئة النقل إلى أهمية تعامل الحجاج مع الناقلين المرخصين؛ نظراً لوجود اشتراطات تضمن لهم وسائل نقل ذات خدمات عالية الجودة، عبر مركبات حديثة، يعمل بها سائقون أصحاب كفاءة، بجانب وجود خيارات نقل متعددة، وقيمة محددة للرحلات، مع إتاحة وسائل دفع مختلفة، بالإضافة إلى إمكانية تتبع الرحلات، وعدم فقدان الأمتعة الخاصة بالحجاج.
وأوضحت الهيئة، أنه يمكن الوصول لقائمة المرخصين عبر زيارة الموقع tga.gov.sa، أو عبر التواصل مع الهيئة عبر الرقم الموحد 19929 لأي استفسار أو ملحوظة على تلك الخدمات.
يأتي ذلك ضمن أدوار الهيئة في تنظيم أنشطة النقل البري والبحري والسككي، مثل قطار الحرمين، وقطار المشاعر، وسيارات الأجرة، وتطبيقات توصيل الركاب وحافلات النقل المتخصص، ومكاتب تأجير السيارات؛ لضمان جودة الخدمات المقدمة للحجاج لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.