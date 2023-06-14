هيئة النقل تنذر شركات نقل الحجاج المخالفة بالعقوبات النظامية

أكدت الهيئة العامة للنقل، ضرورة إصدار بطاقة السائقين وبطاقة التشغيل للمركبات لشركات نقل الحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444هـ وذلك عبر بوابة نقل الإلكترونية.

وشددت الهيئة على ضرورة حصول المنشأة على الموافقة من وزارة الحج والعمرة في نقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة وفق الاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة، كما تشير الهيئة إلى أهمية الالتزام بحمل كافة التراخيص المتطلبة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وذلك تجنباً لإيقاع المخالفات والعقوبات النظامية.

بطاقة موسمية

وأوضحت الهيئة، أنه تم خلال الفترة الماضية، تطوير بوابة نقل الإلكترونية لإصدار بطاقات التشغيل وبطاقات السائقين الموسمية التي وصلت إلى أكثر من 12 ألف بطاقة موسمية حتى الآن، حيث يمكن للشركات الاستفادة من الخدمة المقدمة من خلال البوابة عبر (هنا).

كما تم توجيه المختصين في النقابة العامة للسيارات بالالتزام بمتطلب البطاقات للسائقين الموسميين والمركبات الناقلة للحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.

تكثيف الرقابة

وتعمل الهيئة خلال موسم الحج وفق خطتها واستعداداتها على تكثيف جانب الرقابة على أنشطة وخدمات النقل التي تقدم لحجاج بيت الله الحرام، للتأكد من وسائل النقل وامتثالها لجميع الأنظمة والاشتراطات الفنية، وتحقق معايير الأمان والسلامة، وبما يضمن تنقل سلس ومنظم لقاصدي هذه البلاد المباركة وضيوف الرحمن.

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لخدمة ضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين.