هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تطوير منطقة حائل توفر وظائف شاغرة في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

1- مدير إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية والمرافق.

2- مدير إدارة التراث الثقافي.

3- مدير تحليل بيانات البرامج والمشاريع.

4- فني دعم تقنية المعلومات.

5- أخصائي تحليل نظم المعلومات – تطبيقات.

6- أخصائي المستودعات والأصول.

7- مدير مكتب إدارة البيانات.

8- مدير إدارة الأمن السيبراني.

المؤهلات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.

– التخصصات الهندسية.

– التخصصات التقنية.

نبذة عن الهيئة:

– تعمل هيئة تطوير منطقة حائل على استقطاب المواهب والقدرات المتميزة للعمل مع فريق الهيئة للتطوير والإشراف على الخدمات التي تقدمها المنطقة لمواطنيها وزوارها بما يضمن تنافسية وجاذبية المنطقة واستدامتها وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات المعتمدة بالهيئة.

طريقة التقديم:

– يمكن التقديم على وظائف هيئة تطوير منطقة حائل من خلال الرابط التالي: اضغط هنا