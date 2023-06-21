هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر (8) وظائف إدارية في مقرها بالرياض (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:
– مدير مكتب خارجي (جمهورية مصر العربية)
– أخصائي أول تطوير أعمال صادرات السلع الاستهلاكية
– أخصائي أول معارض
– أخصائي أول استقطاب
– مدير أول إدارة التخطيط المالي والتقارير
– مدير مكتب خارجي (جمهورية جنوب أفريقيا)
– مدير مكتب خارجي (جمهورية الصين الشعبية)
– أخصائي معارض (لا يشترط خبرة)
– إدارة الأعمال
– التسويق
– العلاقات العامة
– الإعلام والاتصال
– الموارد البشرية
– التجارة الدولية
– الاقتصاد
– المالية
– التمويل
– المحاسبة
– إدارة سلسلة التوريد
– إدارة العلاقات والفعاليات والمعارض
– الهندسة
– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.
– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
التقديم في وظائف هيئة تنمية الصادرات السعودية متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا