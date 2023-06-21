هيئة تنمية الصادرات تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر (8) وظائف إدارية في مقرها بالرياض (تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير مكتب خارجي (جمهورية مصر العربية)

– أخصائي أول تطوير أعمال صادرات السلع الاستهلاكية

– أخصائي أول معارض

– أخصائي أول استقطاب

– مدير أول إدارة التخطيط المالي والتقارير

– مدير مكتب خارجي (جمهورية جنوب أفريقيا)

– مدير مكتب خارجي (جمهورية الصين الشعبية)

– أخصائي معارض (لا يشترط خبرة)

التخصصات المتاحة:

– إدارة الأعمال

– التسويق

– العلاقات العامة

– الإعلام والاتصال

– الموارد البشرية

– التجارة الدولية

– الاقتصاد

– المالية

– التمويل

– المحاسبة

– إدارة سلسلة التوريد

– إدارة العلاقات والفعاليات والمعارض

– الهندسة

الشروط المطلوبة للوظائف

– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المتطلبات المحددة لكل وظيفة.

– إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

طريقة التقديم بوظائف هيئة تنمية الصادرات:

التقديم في وظائف هيئة تنمية الصادرات السعودية متاح حالياً عن طريق الرابط: اضغط هنا