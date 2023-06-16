هيلدر كوستا خارج صفوف الاتحاد

أصبح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الأنجولي هيلدر كوستا، قريبًا من العودة إلى صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كوستا يعود إلى ليدز

وكان هيلدر كوستا قد انضم إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الصيفي الماضي، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، مع أفضلية الشراء، بناء على توصية المدرب البرتغالي نونو سانتو الذي دربه مع وولفرهامبتون.

ولم تُفعل إدارة نادي الاتحاد هذا البند حتى الآن، ما يعني خروج هيلدر كوستا من الحسابات في الموسم الجديد، وبالتالي عودته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ضمت نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما، وتفاوض مواطنه نجولو كانتي، نجم تشيلسي.

هيلدر كوستا مع الاتحاد

وشارك هيلدر كوستا في 18 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي بمعدل 1325 دقيقة، ونجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 20 فرصة، وقام بـ11 تسديدة على المرمى بمعدل 52.4%.

وقام كوستا بـ350 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 81.2%، ولديه 24 مراوغة ناجحة، وقام بـ6 افتكاكات ناجحة بدقة وصلت إلى 42.9%، وشتت الكرة 4 مرات، ومنع التسديد مرتين، وقطع الكرة 5 مرات، وذلك وفقًا لموقع رابطة دوري المحترفين.