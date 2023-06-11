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واتساب يطرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
واتساب يطرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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يعمل واتساب على طرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون في الدردشة الجماعية للمجموعات، بحسب تقرير لموقع WABetaInfo المتخصص في التكنولوجيا.

وبات يمكن لمسؤولي المجموعة الآن تجربة واجهة جديدة لشاشة إعدادات المجموعة بعد تثبيت التحديث الجديد، وبجانب ذلك أضافت الشركة خيار إضافة مشاركين آخرين ويسمح هذا لمسؤولي المجموعة باختيار من يمكنه إضافة أعضاء جدد إلى المجموعة.

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موعد طرح التحديث للجميع

علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن أولئك الذين ليس لديهم هذه الميزة قد يتلقونها خلال الأسابيع المقبلة.

قال التقرير إن الواجهة الجديدة لشاشة إعدادات المجموعة متاحة لمستخدمي iOS الذين يقومون بتثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp من متجر التطبيقات، كما يتم طرحها للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي.

ميزة القنوات الجديدة

وفي الوقت نفسه، أطلق WhatsApp ميزة جديدة تسمى القنوات، وهي طريقة بسيطة وموثوقة وخصوصية لتلقي التحديثات المهمة من الأشخاص والمؤسسات.

واتساب يطرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون

وقالت الشركة إنها تبني قنوات في علامة تبويب جديدة تسمى التحديثات، حيث سيجد المستخدمون الحالة والقنوات التي يختارون متابعتها  بشكل منفصل عن محادثاتهم مع العائلة والأصدقاء.

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