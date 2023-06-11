ريال مدريد يستقر على بديل كريم بنزيما واتساب يطرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون القطاع السياحي السعودي حقق نموًا في الناتج المحلي بـ4.45% مورينيو يجتمع مع وليد معاذ في لندن الأسبوع المقبل الدفاع المدني يحذر أهالي الباحة من عواصف وأمطار منافسة بين باريس وفرق سعودية لضم ويلفريد زاها تجدد الاشتباكات في السودان بعد انتهاء الهدنة الأخيرة تحذير من ترك المياه والأدوية والعطور بالسيارة ستيفن جيرارد يوافق على عرض الاتفاق السجن 7 سنوات عقوبة الاحتيال المالي
يعمل واتساب على طرح واجهة جديدة لمستخدمي آيفون في الدردشة الجماعية للمجموعات، بحسب تقرير لموقع WABetaInfo المتخصص في التكنولوجيا.
وبات يمكن لمسؤولي المجموعة الآن تجربة واجهة جديدة لشاشة إعدادات المجموعة بعد تثبيت التحديث الجديد، وبجانب ذلك أضافت الشركة خيار إضافة مشاركين آخرين ويسمح هذا لمسؤولي المجموعة باختيار من يمكنه إضافة أعضاء جدد إلى المجموعة.
علاوة على ذلك، أشار التقرير إلى أن أولئك الذين ليس لديهم هذه الميزة قد يتلقونها خلال الأسابيع المقبلة.
قال التقرير إن الواجهة الجديدة لشاشة إعدادات المجموعة متاحة لمستخدمي iOS الذين يقومون بتثبيت آخر تحديث لتطبيق WhatsApp من متجر التطبيقات، كما يتم طرحها للمستخدمين الذين يستخدمون الإصدار التجريبي.
وفي الوقت نفسه، أطلق WhatsApp ميزة جديدة تسمى القنوات، وهي طريقة بسيطة وموثوقة وخصوصية لتلقي التحديثات المهمة من الأشخاص والمؤسسات.
وقالت الشركة إنها تبني قنوات في علامة تبويب جديدة تسمى التحديثات، حيث سيجد المستخدمون الحالة والقنوات التي يختارون متابعتها بشكل منفصل عن محادثاتهم مع العائلة والأصدقاء.