واحة الإعلام تبرز جهود السعودية في خدمة الحجاج وتطوير المشاعر المقدسة

أطلقت وزارة الإعلام مبادرتها الجديدة “واحة الإعلام”، في نسختها الثانية بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى والتي تستمر حتى 4 ذي الحجة 1444هـ، وذلك في إطار سعيها لتطوير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية في زيادة الإبداع والابتكار في تغطية الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى للسعودية.

وتعد واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام التي أطلقها وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، حيث تقدم واحة الإعلام خدمات إعلامية متطورة للإعلاميين والزوار ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، إذ يستفيد منها 50 وسيلة إعلامية، وما يزيد عن 200 صحفي وإعلامي محلي ودولي.

جهود السعودية في خدمة الحجاج

وتمكن واحة الإعلام وسائل الإعلام والصحفيين من الاطلاع على جهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتبرز إنجازاتها الكبرى في توسعة الحرمين الشريفين وتطوير المشاعر المقدسة، خاصة مع مشاركة حوالي 80 دولة في ندوة الحج الكبرى، وأكثر من 12 وزيرًا، والعديد من القطاعات والمؤسسات الإعلامية، بحضور متوقع لأكثر من 2000 زائر.

وتعد واحة الإعلام نافذة حديثة بمفهوم عصري متطور، يسهم في تقديم النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها السعودية للعالم، من خلال 50 وسيلة إعلامية محلية وعربية وإسلامية وعالمية، تستضيفها الواحة، وما يزيد عن 200 صحفي وإعلامي محلي ودولي، كما تبرز واحة الإعلام مشروعات السعودية الوطنية النوعية وإنجازاتها التنموية المضيئة أمام وفود ندوة الحج الكبرى.

واحة الإعلام

وتقام واحة الإعلام لموسم الحج هذا العام بالشراكة الإستراتيجية مع وزارة الحج والعمرة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تمكن شركاءها الإستراتيجيين من المؤسسات الوطنية والجهات الحكومية من إظهار جهودها في خدمة وفود الرحمن أمام العالم، من خلال ملحمة سعودية تتضافر فيها الجهود، وتتعانق فيها الأفكار، ويمارس الإبداع رسالته في الوصول والمشاهدة والإيناس والإمتاع.