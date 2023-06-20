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واحة الإعلام تجربة نوعية مختلفة لنقل أعمال ندوة الحج الكبرى

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
واحة الإعلام تجربة نوعية مختلفة لنقل أعمال ندوة الحج الكبرى
المواطن - فريق التحرير

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تقدم واحة الإعلام تجربة نوعية مختلفة على مساحة تتسع لـ 30 إعلاميًا وذلك مع إقامتها في نسختها الثانية بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى.

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وتمكن واحة الإعلام هؤلاء الإعلاميين من أداء أعمال التحرير والنشر الإعلامي، بالإضافة إلى وجود أستوديوهات تلفزيونية، وشاشة عرض رئيسة، إلى جانب 10 شاشات أخرى جانبية، يتم من خلالها نقل أعمال ندوة الحج الكبرى، ولقطات للتحول الكبير الذي تشهده الخدمات التقنية واللوجستية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى معارض للجهات المشاركة، التي تسعى لتقديم عديد من الخدمات الإعلامية لوسائل الإعلام والإعلاميين.

 

مزايا واحة الإعلام

كما تقدم واحة الإعلام لزائريها من الإعلاميين والصحفيين من أنحاء العالم، الاستفادة من الخدمات الافتراضية المتقدمة التي يوفرها المركز الإعلامي الافتراضي للحج VPC، المسجل به أكثر من 900 إعلامي وإعلامية، يحصلون على الخدمات الإعلامية الإلكترونية من أخبار وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو ومقالات، ويشاركون في المؤتمرات الصحفية افتراضيًا، وتساعدهم المنصة في إجراء لقاء مع مسؤول، والإحصائيات والأرقام والبيانات والمعلومات المحددة.

ندوة الحج الكبرى

وفي وقت سابق، انطلقت اليوم، النسخة الثانية من “واحة الإعلام”، بالتزامن مع انعقاد ندوة الحج السنوية الكبرى، والتي تستمر إلى 4 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 22 يونيو 2023م، في فندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

وتعد الواحة إحدى المبادرات الجديدة لوزارة الإعلام التي أطلقها وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية لتحقيق مزيد من الإبداع والابتكار في التغطيات الإعلامية، التي تواكب الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى التي تشهدها المملكة.

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