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غادر أعضاء بالبرلمان اللبناني القاعة لمنع التصويت

واشنطن: الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ مساءً
واشنطن: الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها
المواطن - فريق التحرير

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عبَّرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن انزعاج واشنطن من مغادرة أعضاء بالبرلمان اللبناني القاعة لمنع التصويت على انتخاب رئيس للبلاد، مؤكدة أن “الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد من حلها.

الكف عن تقديم مصالحهم

وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، بأن الولايات المتحدة “تعتقد بأنه يتعين على القادة والنخب في لبنان الكف عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصلحة الشعب اللبناني”.

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وشدد على أن “الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها”.

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