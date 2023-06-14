واشنطن: الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها

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عبَّرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن انزعاج واشنطن من مغادرة أعضاء بالبرلمان اللبناني القاعة لمنع التصويت على انتخاب رئيس للبلاد، مؤكدة أن “الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد من حلها.
وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، بأن الولايات المتحدة “تعتقد بأنه يتعين على القادة والنخب في لبنان الكف عن تقديم مصالحهم وطموحاتهم على مصلحة الشعب اللبناني”.
وشدد على أن “الشلل السياسي التام في لبنان مشكلة لا بد لزعمائه حلها”.