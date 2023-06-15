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قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية

واشنطن وطوكيو وسوول ينددون بإطلاق صواريخ كورية شمالية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ مساءً
واشنطن وطوكيو وسوول ينددون بإطلاق صواريخ كورية شمالية
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، نددوا في بيان مشترك، اليوم الخميس، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.

وجاء في البيان: إطلاق الصاروخين انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظهر التهديد الذي تشكّله أسلحة الدمار الشامل غير القانونية، وبرامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على المنطقة، والسلم والأمن الدوليين والنظام العالمي، للحد من انتشار الأسلحة.

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