واشنطن وطوكيو وسوول ينددون بإطلاق صواريخ كورية شمالية

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كشفت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، نددوا في بيان مشترك، اليوم الخميس، بإطلاق كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى قبالة الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية.
وجاء في البيان: إطلاق الصاروخين انتهاك واضح لعدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويظهر التهديد الذي تشكّله أسلحة الدمار الشامل غير القانونية، وبرامج الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية على المنطقة، والسلم والأمن الدوليين والنظام العالمي، للحد من انتشار الأسلحة.