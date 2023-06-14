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تصحيح مخالفة 159 مطورًا عقاريًا

وافي يضبط 244 مشروعًا مخالفًا

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥١ مساءً
وافي يضبط 244 مشروعًا مخالفًا
المواطن - واس

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ضبطت الأمانة العامة للجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي ” 244 مشروعًا مخالفاً خلال النصف الأول من عام 2023 تمت معالجتها جميعًا عبر تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وإغلاق عدد منها، وتصحيح مخالفة 159 مطورًا عقاريًا، وذلك لمخالفتهم نظام البيع والتأجير على الخارطة وعدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة.

نظام وافي

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف أن نظام البيع على الخارطة يُلزم كُل من أراد بيع وتأجير وتسويق وعرض وحدات عقارية على الخارطة الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وأن عدم الحصول على التصاريح يعرض المنشآت العقارية للمساءلة القانونية.

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استمرار الرقابة والضبط

كما أكد الشريف على استمرار الرقابة والضبط في جميع مناطق المملكة العربية السعودية ومتابعة المشاريع المخالفة لتصحيح مخالفاتها، والهدف من هذه الجوالات الرقابية رفع الوعي بالبيع على الخارطة ونضج سوق التطوير العقاري وحماية حقوق جميع أطراف المشاريع من ملاك الأراضي والممولين والمشترين والمستثمرين.
يذكر أنَّ لجنة البيع أو التأجير على الخارطة “وافي” هي الجهة المخولة بتنظيم نشاط مشاريع البيع على الخارطة والترخيص لها باختلاف أغراض تطويرها، لحفظ حقوق المتعاقدين والوفاء بالتزامات وواجبات كل طرف.

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