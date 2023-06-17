واقعة إلياس الجلاصي توقف برنامج اللعيب

كشفت تقارير إعلامية مصرية، أن واقعة تصريحات التونسي إلياس الجلاصي لاعب المصري البورسعيدي مع الإعلامي مهيب عبدالهادي مقدم برنامج اللعيب قد تسببت في إيقاف البرنامج وإحالة مقدمه إلى التحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام في مصر.

تفاصيل واقعة إلياس الجلاصي

القصة بدأت حينما تحدث الجلاصي بالأمس هاتفيًا في البرنامج وطلب من مهيب عبدالهادي أن يكون الكلام خارج الهواء مباشرة وأن يكون في الفاصل الإعلاني، فما كان من مقدم البرنامج إلا أنه خدع اللاعب التونسي وأخبره بأنه في فاصل إعلاني والحقيقة كانت الحلقة مستمرة على الهواء مباشرة، فتحدث الجلاصي بكل ثقة آنذاك عن رغبته في مغادرة المصري والانضمام لنادي الزمالك المصري، مع وجود اهتمام من الفريق الأبيض لضمه.

الأمر أثار غضب عشاق المصري البورسعيدي، حيث اتهموا المذيع مهيب عبدالهادي بأنه خدع الجلاصي وأوقعه في فخ الكلام ليخرج منه بتصريحات إعلامية تثير الجدل وتزيد من نسبة المشاهدة لـ برنامج ” اللعيب” الذي يُعرض على قناة MBC مصر.

اللاعب يعتذر

وعلى الفور خرج إلياس الجلاصي بعد الواقعة معتذرًا لجماهير النادي المصري مؤكدًا أنه تحدث بحسن نية ولم يعلم أن تصريحاته ستكون على الهواء مباشرة.

هذه التصريحات جعلت النادي المصري يقرر عدم التفريط في الجلاصي رغم اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.