والدة مبابي تورطه مع ريال مدريد !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من حساب والدة اللاعب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي وهي تُلمح لانتقاله لصفوف فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بعد نهاية مشواره مع سان جيرمان.

وأظهرت الصورة إعجاب الجزائرية فايزة العماري والدة مبابي بخبر انتقاله إلى ليفربول، لكن الحقيقة أظهرت أن حسابها لا يوجد به أي شيء عن انتقال نجلها إلى ليفربول وأن الصورة مفبركة.

قرار مفاجئ من مبابي

جاء ذلك بعد أن كشفت تقارير إعلامية أن النجم الفرنسي قرر عدم تمديد العقد مع باريس سان جيرمان مفضلًا إنهاء العقد في صيف 2024.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن اللاعب الفرنسي صاحب الـ24 عامًا أرسل قراره في خطاب لمجلس إدارة النادي الباريسي.

وربما يفكر باريس سان جيرمان في بيع اللاعب الفرنسي في صيف العام الحالي، في حال لم يُمدد عقده لصيف 2025، حيث سيرحل مقابل مبلغ مالي كبير لباريس سان جيرمان عكس انتظاره لصيف 2024 ورحيله بالمجان وهو ما يضر بمصالح باريس سان جيرمان.

وفي وقت سابق، ألمح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني إلى أن فريقه سيتحرك للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ، وذلك بعد نهاية عقده صيف 2024 مع الفريق الفرنسي.

وقال مشجع لـ الريال إلى فلورنتينو بيريز في مقطع فيديو متداول: ” هل ستتعاقدون مع مبابي؟”.

فرد رئيس الريال قائلًا: ” نعم ولكن ليس في عام 2023″.