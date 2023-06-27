والد إيلون ماسك: ابني سيكون الخاسر في حلبة قتال مارك

كشف إيرول والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن ابنه وضع نفسه في مأزق كبير بإعلان تحديه مارك زوكربيرغ خلال مباراة مصارعة داخل قفص حديدي، بعد إعلانهما قبول تحدي بعضهما في تغريدات متبادلة الخميس الماضي.

وقال والد إيلون، إيرول ماسك، في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية: إن ابنه سيواجه إذلالًا كبيرًا إذا خسر أمام مارك. وأضاف المهندس الكهربائي المتقاعد إيرول، البالغ من العمر 77 عامًا: “إذا استمرت هذه المعركة الجنونية بين مارك وماسك، فإن إيلون سيكون الخاسر في كل الأحوال”.

وتابع: “فإذا تغلب إيلون على هذا الرجل، فسيتم اعتبار إيلون متنمرًا؛ لأنه أثقل وأطول بكثير، بينما إذا خسر فإنه سيكون إهانة كبيرة له”.