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وضع نفسه في موقف محرج وصعب

والد إيلون ماسك: ابني سيكون الخاسر في حلبة قتال مارك

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢١ صباحاً
والد إيلون ماسك: ابني سيكون الخاسر في حلبة قتال مارك
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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كشف إيرول والد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن ابنه وضع نفسه في مأزق كبير بإعلان تحديه مارك زوكربيرغ خلال مباراة مصارعة داخل قفص حديدي، بعد إعلانهما قبول تحدي بعضهما في تغريدات متبادلة الخميس الماضي.

ماسك خاسر بكل الأحوال

وقال والد إيلون، إيرول ماسك، في تصريحات لصحيفة “ذا صن” البريطانية: إن ابنه سيواجه إذلالًا كبيرًا إذا خسر أمام مارك. وأضاف المهندس الكهربائي المتقاعد إيرول، البالغ من العمر 77 عامًا: “إذا استمرت هذه المعركة الجنونية بين مارك وماسك، فإن إيلون سيكون الخاسر في كل الأحوال”.

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وتابع: “فإذا تغلب إيلون على هذا الرجل، فسيتم اعتبار إيلون متنمرًا؛ لأنه أثقل وأطول بكثير، بينما إذا خسر فإنه سيكون إهانة كبيرة له”.

ويُعتقد والد إيلون ماسك، المقيم في جنوب إفريقيا، أن إيلون يتمتع بمزايا وزن وطول كبيرة مقارنة بزوكربيرج، وتابع: “إيلون وضع نفسه في موقف محرج وصعب بسبب أفعاله التي تشبه تصرفات مراهقين بالمدرسة الثانوية“.

منافسة قوية بين ميتا وتويتر

تحدى ماسك، أغنى شخص في العالم، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا بلاتفورمز” الأسبوع الماضي لقبول مصارعته، ورد مارك زوكربيرغ عليه بالسؤال عن مكان اللقاء. فيما اعتبر بعضهم هذه المحادثة إشارة إلى بدء “ميتا” خدمة منافسة محتملة لموقع “تويتر”.

قال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، في لقاء على “تويتر سبيسز” مع آشلي فانس، المحررة الأولى في “بلومبرغ”، السبت الماضي: “لم أبدأ التدريب بعد، لكن إذا رتبنا فعلًا للمباراة؛ سأتدرب”.

تحديات إيلون ماسك

نشر المليارديران منشورات حول التحدي عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، حيث أطلق ماسك الدعوة إلى المباراة على تغريدة في “تويتر” ورد زوكربيرغ عليه عبر منشور بمنصة “إنستجرام”. ويتماشى هذا التحدي مع أسلوب ماسك الاستفزازي المعتاد على الإنترنت، حيث طلب سابقًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصارعته بسبب غزوه لأوكرانيا، لكنه غير معتاد على توجيه ذلك النوع من التحديات إلى زوكربيرغ، الذي يكون عادةً أكثر تحفظًا.

اختتم ماسك: “أدبر أموري جيدًا في الحياة.. ولا أحتاج عادة إلى القتال مع الآخرين”.

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