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بعد نهاية عقده مع سان جيرمان

والد ميسي: ليونيل يرغب في العودة لبرشلونة

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
والد ميسي: ليونيل يرغب في العودة لبرشلونة
المواطن - فريق التحرير

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كشف خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ووكيل أعماله، عن تفاصيل اجتماعه مع رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا.

والد ميسي يتمنى عودته

ونشر الصحافي بشبكة “ريفيلو” الإسبانية، توني خوانمارتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لزيارة خورخي إلى رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا في منزله، اليوم الاثنين.

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ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر sport

وحسم خورخي موقف النجم الأرجنتيني في الموسم الجديد، وقال خلال تصريحاته بعد الاجتماع مع لابورتا: ” ميسي يريد العودة إلى برشلونة، وأنا أحب أن يحدث ذلك.. بالطبع برشلونة خيار بالنسبة لنا”.

كما أشارت تقارير عالمية، اليوم إلى أن نادي برشلونة حصل بالفعل على موافقة رابطة الليغا، من أجل التعاقد مع ليونيل ميسي، وذلك بعد توافر جميع الشروط، الأمر الذي سيُغير موقف النجم الأرجنتيني من العروض الأخرى المقدمة إليه.

ليونيل ميسي
اللاعب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

الرحيل عن باريس

وانتهى تعاقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد العقد، وسجل ظهوره الأخير أمام كليرمون، في ختام منافسات الدوري الفرنسي الممتاز.

ليونيل ميسي
النجم الأرجنتيني – المصدر psg

وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا بأن النجم الأرجنتيني في طريقه للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد تلقيه عرضًا ضخمًا لمدة موسمين، وأشارت إلى أنه سيوقع الأسبوع الحالي، وذلك قبل اجتماع والده مع لابورتا اليوم.

 

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