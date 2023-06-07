وزارة الحج تذكّر ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية

ذكّرت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية للحجاج من خارج المملكة.

منافذ برية

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن تلك المنافذ تشمل: الوديعة، الربع الخالي، سلوى، البطحاء، وجسر الملك فهد، والرقيعي، جديدة عرعر، الحديثة، حالة عمار.

إجراءات ميسرة

وتباشر وزارة الحج والعمرة مع جميع الجهات ذات الصلة بالحج جميع الإجراءات والتدابير التي توفر أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وتضمن لهم أداء المناسك بسهولة ويسر.