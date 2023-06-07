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منها الوديعة والربع الخالي وسلوى

وزارة الحج تذكّر ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
وزارة الحج تذكّر ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية
المواطن - فريق التحرير

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ذكّرت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن بالمنافذ البرية للحجاج من خارج المملكة.

منافذ برية

وأضافت الوزارة، عبر تويتر، أن تلك المنافذ تشمل: الوديعة، الربع الخالي، سلوى، البطحاء، وجسر الملك فهد، والرقيعي، جديدة عرعر، الحديثة، حالة عمار.

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إجراءات ميسرة

وتباشر وزارة الحج والعمرة مع جميع الجهات ذات الصلة بالحج جميع الإجراءات والتدابير التي توفر أقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن وتضمن لهم أداء المناسك بسهولة ويسر.

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