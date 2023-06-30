وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام

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حثت وزارة الحج ضيوف الرحمن على تخفيف الأمتعة داخل المسجد الحرام؛ لتجنب مزاحمة الطائفين الذين يؤدون طواف الوداع في ثاني أيام التشريق.
وقالت الوزارة في إنفوجراف لها: ضيوف الرحمن لتجنب مزاحمة الطائفين عليكم اتباع ما يلي:
يأتي هذا فيما يتوافد آلاف الحجاج المتعجلين على المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.