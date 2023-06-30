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لتجنب مزاحمة الطائفين

وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٧ مساءً
وزارة الحج: خففوا الأمتعة في المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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حثت وزارة الحج ضيوف الرحمن على تخفيف الأمتعة داخل المسجد الحرام؛ لتجنب مزاحمة الطائفين الذين يؤدون طواف الوداع في ثاني أيام التشريق.

تخفيف الزحام

وقالت الوزارة في إنفوجراف لها: ضيوف الرحمن لتجنب مزاحمة الطائفين عليكم اتباع ما يلي:

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  • لا تترك أمتعتك خلف الأبواب.
  • لا تكن سببًا في مضايقة الحجاج.
  • قم بوضع أمتعتك في الأماكن المخصصة لها.

طواف الوداع

يأتي هذا فيما يتوافد آلاف الحجاج المتعجلين على المسجد الحرام لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تشارك بها كافة القطاعات الحكومية.

تهيئة المسجد الحرام

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع وصلاة الجمعة في ثاني أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام.

المسجد الحرام

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