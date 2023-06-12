وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا لمستفيدي مبادرة طريق مكة

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أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ختمًا خاصًا بالمستفيدين من “مبادرة طريق مكة”، يحتوي على الهوية البصرية للمبادرة.
وسيتاح الختم للمستفيدين عبر الصالات المخصصة لمبادرة “طريق مكة” في الدول المستفيدة بالمبادرة وهي “المغرب، وإندونيسيا، وماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش، وتركيا وكوت ديفوار”.
يذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.