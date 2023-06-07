وزارة الدفاع تبدأ القبول لدورة الضباط لعام 1445هـ

​أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1445/1444هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن أنسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب أسنان”) عند بداية العام الدراسي .

4- التخصصات (التخصصات الهندسية، تخصصات الحاسب الآلي، التخصصات الإدارية، التخصصات الطبية، التخصصات الشرعية)، وأخرى.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

6- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

7- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

8- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

9- أن يكون الطالب حاصل على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية و ذلك في جميع التخصصات الطبية و الصحية.

10- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

11- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ).

12- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

13- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

التخصصات:

1- التخصصات الهندسية.

2- تخصصات الحاسب الآلي.

3- التخصصات الإدارية.

4- التخصصات الطبية.

5- التخصصات الشرعية.

تنبيه:

– يتم تحديث التخصصات المطلوبة مع بداية كل مرحلة قبول.

التخصصات:

– التخصصات الشرعية.

– علم الاجتماع.

– خدمة الاجتماعية.

– اللغة العربية.

– هندسة التخطيط العمراني.

– التقنية الإلكترونية.

– التقنية الكهربائية.

– تقنية المحركات والمركبات.

– التقنية الميكانيكية.

– الجيوفيزياء.

– الجيوماتيكس.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– هندسة الاتصالات.

– هندسة الإلكترونيات.

– هندسة الاتصالات الفضائية.

– الهندسة البحرية.

– هندسة بناء سفن.

– الهندسة الزراعية.

– الهندسة الصناعية.

– هندسة الطيران.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة كيميائية.

– هندسة مدنية.

– هندسة المساحة.

– هندسة المساحة البحرية.

– الهندسة المعمارية.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة النووية.

– الإحصاء.

– أمن الاتصالات.

– أمن الشبكات.

– أمن المعلومات.

– أمن قواعد البيانات.

– الأمن السيبراني.

– الذكاء الاصطناعي.

– البحوث والعمليات.

– برمجة الحاسب الآلي.

– تقنية الشبكات.

– إدارة أنظمة الشبكات.

– تقنية المعلومات.

– الرياضيات.

– علوم الحاسب الآلي.

– مُصمم جرافيكس.

– نظم المعلومات.

– هندسة البرمجيات.

– هندسة الحاسب الآلي.

– هندسة الشبكات.

– هندسة نظم الطيران.

– إدارة الأعمال.

– إدارة الجودة.

– إدارة سلسلة الأمداد.

– الإدارة العامة.

– إدارة العقود والاتفاقيات.

– الإدارة المالية.

– إدارة المخاطر.

– إدارة المستشفيات.

– إدارة المشاريع.

– الأرصاد الجوية.

– الإعلام.

– الأنظمة.

– القانون.

– الإدارة الهندسية.

– الإعلام الرقمي.

– الصحافة والنشر الالكتروني.

– القانون الدولي.

– القانون الدولي الإنساني.

– اللغات – لغة المانية.

– اللغات – لغة انجليزية.

– اللغات – لغة انجليزية / ترجمة.

– اللغات – لغة تركية.

– اللغات – لغة روسية.

– اللغات – لغة صينية.

– اللغات – لغة عبرية.

– اللغات – لغة فارسية.

– اللغات – لغة فرنسية.

– اللغات (أخرى).

– التاريخ.

– التربية البدنية.

– العلاقات الدولية.

– العلاقات العامة.

– علم المعلومات.

– إدارة السجلات والحفظ الالكتروني.

– العلوم البيئية.

– العلوم السياسية.

– المحاسبة.

– المعلومات الصحية.

– الموارد البشرية.

– نظم المعلومات الإدارية.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– أخصائي البصريات.

– أخصائي طب الطوارئ.

– التمريض.

– زمالة أسنان جراحة وجه وفكين.

– زمالة أنف وأذن وحنجرة.

– زمالة الطب الباطني.

– زمالة الطب النفسي.

– زمالة العناية المركزة (حرجه).

– زمالة جراحة العظام.

– زمالة جراحة عامة.

– زمالة جراحة مسالك بولية.

– زمالة طب أسرة.

– زمالة طب أطفال.

– زمالة طب الأعصاب.

– زمالة طب التخدير.

– زمالة طب الطيران والطب المهني.

– زمالة طب جلدية.

– زمالة طب طوارئ.

– زمالة طب مخ وأعصاب.

– زمالة طب وجراحة العيون.

– علم نفس- أخصائي نفسي.

بخصوص حملة الثانوية:

– قريباً سوف يتم نشر مواعيد التقديم (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا