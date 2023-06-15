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للالتحاق في الخدمة العسكرية للعام الدراسي 1445هـ

وزارة الدفاع تعلن موعد التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
وزارة الدفاع تعلن موعد التسجيل في الكليات العسكرية لحملة الثانوية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع (اللجنة المركزية للقبول) عن فتح باب القبول والتسجيل للالتحاق في الخدمة العسكرية للعام الدراسي (1445هـ) لحملة الثانوية على النحو التالي:

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ولد ونشأ مع والده لتواجده للعمل أو الدراسة أو الإجازة بالخارج على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).
– أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية بمعدل (80%) للتخصص العلمي.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
– أن لا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.
– أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن (60%).
– أن يكون أدى اختبار التحصيلي بدرجة لا تقل عن (60%).
– أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاما ولا يزيد عن 22 عاما.
– ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن ( حسب الجدول الطبي ).
– أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.
– أن يجتاز جميع إجراءات القبول ( المقابلة الشخصية , الكشف الطبي ) .
– أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية .
– لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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مزايا المقبولين:

– تتكفل الكلية التي التحق بها الطالب بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة.
– تصرف للطلبة الملتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة.
– جميع الكليات العسكرية تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية.
– تؤمن الكلية التي التحق بها الطالب العلاج في المستوصف التابع لها ، أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال مدة الدراسة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية.
– يمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الأساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية.
– مدة الدراسة في الكليات العسكرية 3 سنوات فصلين لكل سنة بعدها يحصل الطالب المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية، يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب.

ملاحظة:

– عند التسجيل يمكن ترك حقل درجات اختبارات القدرات والتحصيلي إن لم تتوفر حالياً، حيث أنه يتم تحديثها آلياً من المركز الوطني للقياس لاحقاً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الأحد 1444/12/07هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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