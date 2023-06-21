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وفقًا لمعايير دولية وُضعت بعناية

وزارة الدفاع تفوز بجائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٨ مساءً
وزارة الدفاع تفوز بجائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة
المواطن - فريق التحرير

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فازت الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع بجائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة للعام 2023م، وذلك عن فئة القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تتويج وزارة الدفاع

وسلم مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية نبيل بن يعقوب الحمر في المنامة اليوم، الجائزة إلى مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان، وذلك خلال فعاليات الملتقى الخليجي الـ 14 لممارسي العلاقات العامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة البحرينية.

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جائزة الشراع الذهبي للتميز

وتُمنح جائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية والأفراد المتميزين في مجال العلاقات العامة والإعلام، وذلك وفقًا لمعايير دولية وُضعت بعناية ومن خلال لجنة تقييم مستقلة ومحايدة.

ومن أبرز معايير منح الجائزة، تحقيق الريادة الإقليمية في مجال التواصل الاستراتيجي، والارتقاء بمعايير العمل في مجال الاتصال الحكومي، وتوظيف الممارسات المبتكرة والفعّالة في مجال التواصل الاستراتيجي.

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