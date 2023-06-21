وزارة الدفاع تفوز بجائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة

50 ألف ريال غرامة مخالفة إجراءات التعيين بمقرات سكن الحجاج توماس بارتي مطلوب في دوري روشن ضيوف برنامج خادم الحرمين يصفون مشاعرهم بعد وصولهم السعودية إحباط عمليتين لترويج الحشيش والشبو بالرياض ومكة المكرمة جوندوجان يحسم وجهته الجديدة أمانة القصيم تتابع الخطوات التشغيلية للمدينة الغذائية ببريدة أبرز أهداف القمة العالمية من أجل ميثاق مالي جديد الشباب يسعى لضم كويلار الأهلي يحسم اتفاقه مع تشيلسي لضم ميندي صندوق عقاري لتطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف م2
فازت الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع بجائزة الشراع الذهبي للتميز في العلاقات العامة للعام 2023م، وذلك عن فئة القطاع العام من الوزارات والمؤسسات الحكومية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وسلم مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام والرئيس الفخري لجمعية العلاقات العامة البحرينية نبيل بن يعقوب الحمر في المنامة اليوم، الجائزة إلى مدير عام الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وزارة الدفاع عبدالرحمن بن سلطان السلطان، وذلك خلال فعاليات الملتقى الخليجي الـ 14 لممارسي العلاقات العامة الذي نظمته جمعية العلاقات العامة البحرينية.
وتُمنح جائزة الشراع الذهبي للتميّز في العلاقات العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية والأفراد المتميزين في مجال العلاقات العامة والإعلام، وذلك وفقًا لمعايير دولية وُضعت بعناية ومن خلال لجنة تقييم مستقلة ومحايدة.
ومن أبرز معايير منح الجائزة، تحقيق الريادة الإقليمية في مجال التواصل الاستراتيجي، والارتقاء بمعايير العمل في مجال الاتصال الحكومي، وتوظيف الممارسات المبتكرة والفعّالة في مجال التواصل الاستراتيجي.