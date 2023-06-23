وزارة الدفاع تكمل استعداداتها وجاهزيتها لخدمة الحجاج

أكملت وزارة الدفاع، استعداداتها وجاهزيتها لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج 1444هـ.

استعدادات الحج

واطمأن قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، يرافقه قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج، على الجاهزية التامة لأداء المهمة، مستمعاً لإيجاز عن مهام كل قوة، واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وجاهزية جميع الوحدات المختلفة المشاركة في موسم حج هذا العام، التي تأتي استكمالاً لجهود وخطط كافة الأجهزة والجهات الحكومية للإشراف على سلامة الحجاج، وتقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتتولى قيادة منطقة الطائف، الإشراف العام والمباشر على جميع الوحدات التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بتقديم المساندة الأمنية لوزارة الداخلية في تنفيذ الخطة العامة لحفظ النظام، وتعزيز الإجراءات الأمنية المعتادة لمنع وقوع أي حوادث تخل بأمن الحج، بالإضافة إلى مساندة أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ، وتقديم الإسناد الطبي، والإرشاد الديني، إلى جانب إدارة مخيمات وزارة الدفاع لاستضافة الحجاج من منسوبي الوزارة.

تفاصيل الاستعدادات

فيما تساند القوات البرية ممثلة بسرايا من الشرطة العسكرية؛ وزارة الداخلية في إدارة الحشود وتنظيم حركة الحجاج في ساحات الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى مساندة المديرية العامة للدفاع المدني للمشاركة في عمليات التطهير الميداني بالمشاعر المقدسة.

وتشارك القوات الجوية بعدد من الطائرات العمودية لتنفيذ الخطة الأمنية ومساندة قوى الأمن الداخلي في مراقبة تدفق وحركة الحشود من وإلى المشاعر المقدسة.

وتدعم القوات البحرية، قوات الدفاع المدني بفصيل غواصين للمساندة في عمليات البحث والإنقاذ في حالة هطول أمطار وجريان السيول بالمشاعر المقدسة.

وجهزت الخدمات الصحية في وزارة الدفاع، بعثة متكاملة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تضم كوادر طبية وصحية، ومستشفيات ثابتة وميدانية، ومراكز إسعافية، ومراكز إجهاد حراري، إلى جانب فرق طبية وإسعافية متنقلة لتقديم المساندة الصحية لوزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى طائرات الإخلاء الطبي الجوي، لنقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات المساندة في جدة والطائف.

محاضرات علمية وإرشادية

وتضطلع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة بمهمة الإرشاد الديني في مخيمات وزارة الدفاع، وذلك باستضافة العلماء والمشايخ؛ لإلقاء محاضرات علمية وإرشادية.

وتتولى الإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي في وكالة وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية، إعداد وتنفيذ التغطيات الإعلامية بشكل يومي خلال موسم الحج، والتواصل الدائم مع كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية، وذلك لإبراز مهام وجهود وزارة الدفاع في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج اللواء الركن خالد بن سعيد الشيبة، استعداد وجاهزية وحدات القوات المسلحة، والمرافق الخدمية التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرًا إلى أن مشاركة وزارة الدفاع في مهمة حج هذا العام تأتي ضمن النهج التشاركي الذي تتشرف به جميع قطاعات الدولة، وبما يجسد حرص واهتمام القيادة الرشيدة التي جندت كافة الطاقات والسبل لأن يكون الموسم ناجحًا بكل المقاييس.

ودعا اللواء الشيبة الجميع إلى بذل كل الجهود اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بما يحقق تطلعات القيادة، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.