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خلال كلمته باجتماع وزراء الإعلام العرب

وزير الإعلام: بعض المنصات الإعلامية الدولية تبث محتوى يخالف المبادئ الدينية

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٦ مساءً
وزير الإعلام: بعض المنصات الإعلامية الدولية تبث محتوى يخالف المبادئ الدينية
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الإعلام، سلمان الدوسري، أن السعودية دأبت منذ تأسيسها على دعم وحدة الصف العربي وتضامنه في مواجهة التحديات والمتغيرات التي مرت وتمر بها المنطقة العربية.

وقال الدوسري في كلمته خلال اجتماع وزراء الإعلام العرب: “يشرفني أن أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وتمنياتهما لهذه الدورة بالتوفيق والسداد برئاسة مملكة المغرب الشقيقة”.

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وأضاف أن من منطلق دعم السعودية وحدة الصف العربي وتضامنه استضافت السعودية في شهر مايو الماضي الدورة الـ33 للقمة العربية بجدة، في ظل ظروف وتحديات استثنائيتين تشهدهما المنطقة والعالم، حيث صدر عن القمة إعلان جدة الذي أكد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك استنادًا للأسس والقيم والمصالح المشتركة والارتقاء بالعمل العربي للتعامل مع التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم.

التصنيف العمري للألعاب

وأكد الوزير الدوسري أن الاجتماع اليوم يأتي لمناقشة قضايا بالغة الأهمية، ومن أبرزها المشروع المحدث للإستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب الذي أعدته جامعة نايف للعلوم الأمنية، بالإضافة إلى مراجعة مقترح دليل معايير للتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية الذي أعدته جهة الاختصاص بالسعودية.

وأشار إلى أننا نواجه تحديًا مشتركًا يتمثل في بث بعض المنصات الإعلامية الدولية محتوى يخالف المبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية العربية، دون احترام لحق كل مجتمع في حماية وصون قيمه وثقافته الخاصة.

التصدي للمحتوى المخالف

وأكد على الحاجة إلى آلية عمل مشتركة للتصدي للمحتوى المخالف للمبادئ الدينية والثقافية والأخلاقية العربية، بشكل يمكننا من اتخاذ موقف عربي مشترك من المنصات الإعلامية الدولية التي تنشر محتوى مخالفًا.

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