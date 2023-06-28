وزير الإعلام في المركز الإعلامي لمنظومة النقل بمشعر منى

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استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، وزير الإعلام سلمان الدوسري، في المركز الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بمشعر منى.
وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لوزارة النقل على موقع تويتر، جرى خلال الاستقبال عرض الأدوار المشتركة بين المنظومتين وتعزيز التنسيق والتكامل في إبراز الجهود الإعلامية خلال موسم حج 1444هـ.
جانب من زيارة معالي وزير الإعلام @SalmanAldosary للمركز الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بمشعر منى، حيث كان في استقباله معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية @SalehAlJasser.#خدمتكم_شرف#بسلام_آمنين pic.twitter.com/WvmAwFd0tC
— وزارة النقل والخدمات اللوجستية (@SaudiTransport) June 28, 2023