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يكون محركه رؤية التعاون والتشارك

وزير الاستثمار: إطلاق طريق حرير عصري جديد بين العرب والصين

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠١ مساءً
وزير الاستثمار: إطلاق طريق حرير عصري جديد بين العرب والصين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، عن إطلاق طريق حرير عصري جديد بين العرب والصين.

وقال الفالح في كلمته خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني اليوم الأحد إن “السعودية تعمل من اليوم على إطلاق طريق حرير عصري جديد، يكون محركه رؤيتنا للتعاون والتشارك”.

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وأضاف: “سيكون وقود انطلاقتها هم الشباب والابتكارات لنحقق مصالحنا ومصالح شركائنا”.

إنجازات نوعية

ولفت وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى أن التعاون الاقتصادي مع الصين حقق إنجازات نوعية في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتصبح الصين شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للتنمية في المنطقة.

وأشار الفالح إلى أن نمو التبادل التجاري مع الصين يخلق فرصًا واعدة للاستثمار، مؤكدًا أن السعودية ستعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن رؤية السعودية 2030 تمثل نموذجًا لاستراتيجية الاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية لديها عدة مستهدفات بعضها قد يقارب النمو الصناعي والخدمات اللوجيستية للصين، بالإضافة لسعي السعودية لتكون رابطًا بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وإفريقيا من خلال النقل البحري والبري والربط السككي بالإضافة للربط اللوجيستي في مجال الطاقة.

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