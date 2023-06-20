Icon

أحمد السعدون رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي بالتزكية Icon ترتيب منتخب أوكرانيا في تصفيات يورو 2024 Icon رحلة استكشافية لفريق فرنسي داخل محمية الملك سلمان Icon القبض على 3 مقيمين لترويجهم 9400 قرص مخدر بالرياض Icon موعد المباراة المقبلة للمنتخب السعودي بـ كأس آسيا للناشئين Icon شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن وظائف شاغرة Icon شراكة بين ميناء الملك عبدالله وتبادل لتعزيز رقمنة الخدمات اللوجيستية Icon طالبة بجامعة شقراء تطور ابتكاراً لقبعة ذكية لحماية مرضى الصرع Icon فيصل بن فرحان يبحث مع البرهان ودقلو مستجدات الأزمة السودانية Icon السديس: حريصون على تحويل التحديات لمجالات إبداعية ولا مكان للشخصنة والبيروقراطية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد أهدافنا أن تكون السعودية من ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا

وزير الاستثمار: الإعلان عن خطوط طيران جديدة في السعودية قريباً

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ مساءً
وزير الاستثمار: الإعلان عن خطوط طيران جديدة في السعودية قريباً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطوط طيران جديدة في السعودية، وفقاً لـ”العربية”.

السعودية ضمن الأمم الأولى اقتصادياً

وفي وقت سابق، أوضح الفالح، أن أحد أهدافنا أن تكون السعودية من ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا، منوهًا إلى تضاعف إجمالي الدخل القومي من العائدات غير النفطية عن ما كانت عليه في البداية.

قد يهمّك أيضاً
الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

الأكثر مشاركة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري الأمم الأوروبية

القنوات الناقلة لـ نهائي دوري الأمم الأوروبية

وأضاف الفالح، أن النمو الاقتصادي العام الماضي حقق 8.7% بقيادة دول العشرين، مشيرًا إلى أنه بفضل تنويع الاقتصاد حقق القطاع غير النفطي 5.5% في 2021.

وأشار الفالح إلى أن المؤشرات المبكرة بنهاية العام توضح أن إجمالي الدخل من العائدات غير النفطية تسارع بنفس الوتيرة في 2022.

 أكثر قوة في التصنيف الائتماني

وأشار إلى أن نسبة النمو في السعودية أصبحت أكثر قوة في التصنيف الائتماني وفقاً لموديز وفيتشر، بالإضافة إلى كون السعودي ثاني أقل ديون في القطاع الخارجي، وذلك نتيجة التزام المملكة بالسياسة المالية.

جدير بالذكر أنه قد انطلق، اليوم الاثنين، منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يسلط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم