وزير الاستثمار: الإعلان عن خطوط طيران جديدة في السعودية قريباً

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أنه سيتم الإعلان قريباً عن خطوط طيران جديدة في السعودية، وفقاً لـ”العربية”.

السعودية ضمن الأمم الأولى اقتصادياً

وفي وقت سابق، أوضح الفالح، أن أحد أهدافنا أن تكون السعودية من ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا، منوهًا إلى تضاعف إجمالي الدخل القومي من العائدات غير النفطية عن ما كانت عليه في البداية.

وأضاف الفالح، أن النمو الاقتصادي العام الماضي حقق 8.7% بقيادة دول العشرين، مشيرًا إلى أنه بفضل تنويع الاقتصاد حقق القطاع غير النفطي 5.5% في 2021.

وأشار الفالح إلى أن المؤشرات المبكرة بنهاية العام توضح أن إجمالي الدخل من العائدات غير النفطية تسارع بنفس الوتيرة في 2022.

أكثر قوة في التصنيف الائتماني

وأشار إلى أن نسبة النمو في السعودية أصبحت أكثر قوة في التصنيف الائتماني وفقاً لموديز وفيتشر، بالإضافة إلى كون السعودي ثاني أقل ديون في القطاع الخارجي، وذلك نتيجة التزام المملكة بالسياسة المالية.

جدير بالذكر أنه قد انطلق، اليوم الاثنين، منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يسلط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.