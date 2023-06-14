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أثناء حواره مع شبكة CNBC

وزير الاستثمار: السعودية والصين تشكلان معا جزءا مهما من العالم الجديد

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
وزير الاستثمار: السعودية والصين تشكلان معا جزءا مهما من العالم الجديد
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير الاستثمار، خالد الفالح إن السعودية والصين تشكلان معًا جزءًا مهمًا من نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب، مؤكدًا على أن بكين تعد شريكًا رئيسيًا في هذا العالم الجديد.

وتابع في حوار مع شبكة CNBC الأمريكية أنه يتوقع المزيد من تقارب البلدين مع تزايد مصالحهما المشتركة.

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وزير الاستثمار السعودية والصين تشكلان معا جزءا مهما من العالم الجديد

السعودية تقوم بدورها على أتم وجه

وأكد الفالح أن السعودية جزء مهم من هذا العالم متعدد الأقطاب الذي نشأ، وتقوم السعودية بدورها ليس فقط في تطوير اقتصادها ولكن أيضًا في تطوير المنطقة؛ مضيفًا أن التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين ودول الخليج والمنطقة العربية بأسرها، سيكون جزءًا مهمًّا من ذلك.

وقال: أعتقد بشكل كبير أننا نرى فرصًا للشركات السعودية والشركات الصينية للاستثمار على المستوى الدولي بطرق من شأنها أن تجلب التنمية إلى البلدان الأخرى، وأعتقد أن مؤتمر الأعمال العربي الصيني الذي عُقِد الأسبوع الجاري في الرياض، يشير إلى اتجاه متزايد نحو التعاون والشراكة بين البلدين لأن لدينا العديد من مراكز التميز في التكنولوجيا ورأس المال، ولم نعد نعتمد على الشمال المتقدم، كما كان في النظام العالمي السابق.

وزير الاستثمار السعودية والصين تشكلان معا جزءا مهما من العالم الجديد

تحول بشكل ملحوظ

كما أشار إلى أن العلاقات السعودية- الصينية تتحول بشكل ملحوظ من التجارة إلى الاستثمار الأساسي، وأن البلدين يشاركان في الاستثمار في الدول النامية وتحقيق التنمية فيها.

وأكد أن السعودية شريك لجميع الاقتصادات الكبرى على مستوى العالم، والصين دولة بارزة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن السعودية  لديها علاقات رائعة مع أمريكا أيضًا، وأنها ما زالت أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.

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