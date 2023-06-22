وزير الحج: أعداد الحجاج هذا العام تبلغ نحو 2 مليون حاج

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي يستعرض خلال المؤتمر التخطيط والاستعداد المبكر لحج هذا العام 1444هـ.

وأوضح الربيعة أنه مع جائحة كورونا توقف الحج بالأعداد الطبيعية، فحج عام 1441 كانت الأعداد في حدود 1000 حاج، وفي عام 1442 أصبحت 60 ألف حاج، وفي عام 1443 تجاوزت 900 ألف حاج.

لا قيود على أعمار الحجاج

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39 %.

وأشار إلى طرح باقة اقتصادية لحجاج الداخل تبدأ من 3200 ريال تقريبًا، ويكون الدفع بالتقسيط، موضحًا أن إجراءات الحجز للحج إلكترونيًا تتم من التقديم حتى استلام التأشيرة.

ولفت الربيعة إلى أن أكثر من 18 ألف حافلة تعمل بين المشاعر لتسهيل خدمات ضيوف الرحمن.