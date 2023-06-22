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أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج

وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%
المواطن - فريق التحرير

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أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، توفيق الربيعة، انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، مشيرًا إلى عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

أرقى الخدمات للحجاج

وأضاف الربيعة في كلمة له اليوم حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، حسبما نقلت قناة العربية.

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وأكد وزير الحج والعمرة، أن أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

لا قيود

وأضاف وزير الحج والعمرة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

طائرات مروحية

على صعيد آخر، خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع أقوستا 139 تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.

أحدث الأجهزة الطبية

وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.

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