حقيقة ظهور سمكة قرش قرب الشواطئ اللبنانية موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد وزير الحج: انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39% تزكية أنمار الحائلي رئيسًا لـ الاتحاد انخفاض نسبة الحوادث في السعودية بنسبة 35% فوز مسلي آل معمر برئاسة النصر لسنة واحدة مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن موعد مباريات دور المجموعات لـ كأس الملك سلمان للأندية العربية لقطات لـ الحافلات ذاتية القيادة المستخدمة في حج 1444 لأول مرة وظائف شاغرة في فروع مجموعة ديافيرم
أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، توفيق الربيعة، انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، مشيرًا إلى عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف الربيعة في كلمة له اليوم حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، حسبما نقلت قناة العربية.
وأكد وزير الحج والعمرة، أن أعداد الحجاج هذا العام نحو 2 مليون حاج، مشيرًا إلى أن هذه الأعداد عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف وزير الحج والعمرة، أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، موضحًا أنه لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.
وأكد أن بدء العمرة سيكون مباشرة بعد موسم الحج، مشيرًا إلى أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، وسيكون هناك انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.
على صعيد آخر، خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع أقوستا 139 تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.
وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.