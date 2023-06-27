وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح

أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن عدد حجاج هذا العام تجاوز 1,8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة، لافتًا إلى نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات بنسبة التزام تجاوزت 98%.

وأضاف الربيعة خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن نحو 40 قطاعًا حكوميًا تعمل لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدًا أن وزارة الحج حرصت على الاستعداد المبكر لحج هذا العام 1444.

وأشار وزير الحج إلى أنه تم إطلاق خدمة البطاقة الذكية، لتسهيل وصول الحجاج إلى مواقعهم، كما تم بإنشاء مركز خاص لمتابعة سير الحج، لافتًا إلى أن حجاج هذا العام وصلوا من أكثر من 150 دولة.

وشدد وزير الحج على عدم تواني الوزارة، في تطبيق أي عقوبات على شركات الحج والعمرة، في حال التقصير بتقديم الخدمات للحجاج.

وزير الحج: اكتمال التفويج والتصعيد إلى عرفات

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم في الساعة 10 صباحًا.

فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة يعلن نجاح تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات #بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/QhVlbsj62U — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98%، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بكافة أنماط النقل وهي الترددي، والتقليدي؛ بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج، عبر قطار المشاعر المقدسة.

نقل الحجاج

وأفادت أنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمنى المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية، وذلك حسب الخطط المحددة لهم، وبعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غدٍ الأربعاء.