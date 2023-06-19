وزير الحج: نرحب بأكثر من مليوني حاج ينتمون لـ160 دولة

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أعلن الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة، أن المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا، تتشارك قدسية تأدية هذه الفريضة وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عرفه التاريخ بأكثر من مليوني حاج قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم.
وأضاف الربيعة في مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة على حسابها بموقع “تويتر”، أن الحجاج سيشهدون منافع عديدة يسرها الله لضيوف الرحمن، وشرف بها الطواقم السعودية لتقدم كل معاني الراحة واليسر والحج المبرور، في كل صعيد من المشاعر الطاهرة.
وأوضح أن السعودية عملت على تقديم جميع الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن، فأنشأت شبكة طرق وقطارات تحتوي على 17 قطارًا في المشاعر المقدسة تسع 72 ألف راكب في الساعة، فضلًا عن 24 ألف حافلة نقل ترددي و9 محطات بين المشاعر، ومطارات ممتازة، مع توفير بنية تحتية متكاملة، لتصنع للحجيج روحانية وأمانًا، ومشاعر سرور واطمئنان.
وأكد أن قيادة السعودية سخرت منظومة متطورة من الخدمات الصحية والأمنية والمدنية، بأيدٍ سعودية متميزة في جميع المشاعر، خصوصًا في مشعر منى الذي يعد أكبر مدينة خيام في العالم.
وأشار إلى أن هذا العمل ليس وليد هذه الأيام بل هو جهد على مر الأعوام، حيث تحاول فيها القيادة بذل كافة الجهود والمساعي من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام.
أهلًا بضيوف الرحمن 🕋#أذن_بالناس #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/kM1eVrUQ4L
— توفيق الربيعة (@tfrabiah) June 19, 2023