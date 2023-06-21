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وسط استعراض الآليات المشاركة في المهمة

وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في حج 1444

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠١ مساءً
وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في حج 1444
المواطن - فريق التحرير

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وقف الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم على جاهزية قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة ضمن مهام الحج الأمنية تحت شعار “بسلام آمنين”، حيث شهد سموه الاستعراض الذي نظمته قوات الوزارة المُشاركة لهذا العام 1444هـ.

وكان في استقبال وزير الحرس الوطني لدى وصوله مقر الحفل بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي رئيس الجهاز العسكري بالوزارة المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعدد من قادة ورؤساء ومديري الهيئات والإدارات، ثم عُزف السلام الملكي.

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وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، مقدرًا الجهود التي تبذلها الوزارة في المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

رعاية الحجاج

بعد ذلك استمع وزير الحرس الوطني لإيجاز عن قوة الحرس الوطني المشاركة في مهمة حج 1444 هـ؛ التي تهدف إلى رعاية أمور قاصدي المشاعر المقدسة وتوفير أعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.

ثم شاهد وزير الحرس الوطني عددًا من العروض لقوات الوزارة بالقطاع الغربي التي اشتملت على كتل الهرولة واستعراض الآليات المشاركة في مهمة الحج، إضافة إلى العرض المرئي لمهام قوات الحرس الوطني بمنطقة مكة المكرمة، بعدها شكلت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الكتلة البشرية بعبارة “حج آمن”.

وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي، ثم غادر وزير الحرس الوطني مقر الحفل.

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