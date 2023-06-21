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شكلت القوات عبارة حج آمن

وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في الحج

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ صباحاً
وزير الحرس الوطني يقف على جاهزية القوات المشاركة في الحج
المواطن - واس

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وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، على جاهزية قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة ضمن مهام الحج الأمنية تحت شعار “بسلام آمنين”، حيث شهد سموه الاستعراض الذي نظمته قوات الوزارة المُشاركة لهذا العام 1444هـ.

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لحظات الاستقبال

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل بمركز تدريب الحرس الوطني بالقطاع الغربي، رئيس الجهاز العسكري بالوزارة المكلف اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني ومساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء الركن عبدالله بن علي التويجري، وعدد من قادة ورؤساء ومدراء الهيئات والإدارات، ثم عُزف السلام الملكي.

وبدأ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي كلمة رحب فيها بسمو وزير الحرس الوطني، مقدراً الجهود التي تبذلها الوزارة في المشاركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.
بعد ذلك استمع سموه لإيجاز عن قوة الحرس الوطني المشاركة في مهمة الحج، التي تهدف إلى رعاية أمور قاصدي المشاعر المقدسة وتوفير أعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.

استعراض الآليات

ثم شاهد سمو الأمير عبدالله بن بندر عدداً من العروض لقوات الوزارة بالقطاع الغربي التي اشتملت على كتل الهرولة واستعراض الآليات المشاركة في مهمة الحج، إضافة إلى العرض المرئي لمهام قوات الحرس الوطني بمنطقة مكة المكرمة، بعدها شكلت قوات وزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الكتلة البشرية بعبارة “حج آمن”.


وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي، ثم غادر سموه مقر الحفل.

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