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زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات

وزير الخارجية: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٢ صباحاً
وزير الخارجية: الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية بـ430 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أن السعودية تدعم تعزيز الشراكة بين الدول العربية والصين.

فرصة لتعزيز التعاون من أجل الرخاء

وأضاف وزير الخارجية، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الأعمال العربي الصيني في الرياض، أن المؤتمر بمثابة فرصة للتعاون مع الصين من أجل الرخاء على أساس الشراكة.

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تعزيز الصداقة العربية الصينية

وتابع “نرحب بنتائج منتدى التعاون العربي الصيني منذ تأسيسه”، مضيفا أن مؤتمر الأعمال فرصة لتعزيز الصداقة العربية الصينية.

وأضاف وزير الخارجية أن زيارة الرئيس الصيني للرياض زادت من توطيد العلاقات.

وأكد أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار، مضيفاً: “هناك رغبة متبادلة بين الدول العربية والصين لتطوير الشراكة والتعاون”.

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