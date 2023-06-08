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أكد أن المملكة ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها

وزير الخارجية: لا بد من العمل على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
وزير الخارجية: لا بد من العمل على منع عودة تنظيم داعش الإرهابي
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، على ضرورة العمل من أجل منع تنظيم “داعش” الإرهابي، من استغلال أي فرصة للعودة من جديد.

اقتلاع آفة الإرهاب

وقال وزير الخارجية، في كلمته خلال أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض، إن المملكة ستواصل الجهود المنسقة لاقتلاع آفة الإرهاب من جذورها، وكذلك تجفيف منابع تمويل داعش.

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نشر قيم التسامح

وأكد وزير الخارجية أن العالم يحتاج إلى العمل سويا لنشر قيم التسامح والحوار، لافتا إلى أن رؤية المملكة 2030 تركز على التنمية المستدامة ودعم الشباب.

ولفت إلى أن الاستقرار يتطلب جهودا دولية لمحاربة والتطرف والإرهاب، مشدداً على أن المملكة تعمل مع الشركاء على دحر الإرهاب والتطرف في المنطقة.

 

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