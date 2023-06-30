وزير الداخلية : تكامل القطاعات العسكرية والأمنية أسهم بنجاح خطة أمن الحج

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، وتهنئتهما للمشاركين في تنفيذ خطة أمن الحج من منسوبي وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة، والجهات العسكرية المساندة من وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ورئاسة الاستخبارات العامة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى ما تم تحقيقه من نجاحات للخطط الأمنية والتنظيمية التي أسهمت ـ بتوفيق الله ـ في المحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

استقبال وزير الداخلية

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مبنى الوزارة بمكة المكرمة، كبار مسؤولي الوزارة وقادة القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج والقوات المساندة من القطاعات والجهات العسكرية والأمنية.

وأكد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود أهمية التقنيات المتقدمة في مساندة قوات الأمن في أداء مهامها خلال مواسم الحج، منوهاً بما تم تحقيقه من تطور في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال موسم حج هذا العام، مما انعكس على الارتقاء بجودة الأداء الميداني، مبيناً أنه سيتم مواصلة التوسع في تطبيقها بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

العمل التكاملي

ولفت سموه الانتباه إلى أن العمل التكاملي بين جميع القطاعات العسكرية والأمنية أسهم بشكل كبير في نجاح خطة أمن حج هذا العام الذي شهد عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

ووجه سمو وزير الداخلية بنقل تحياته لسمو وزير الحرس الوطني وسمو وزير الدفاع، ولجميع المشاركين في حج هذا العام من القطاعات العسكرية والأمنية.

توفير كل الممكنات

وكان مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قد ألقى كلمة، أكد فيها أن الجهات الأمنية المشاركة عملت على توفير كل الممكنات لنجاح الخطط الأمنية بالتكامل مع الجهات كافة مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن من أهم المكتسبات في حج هذا العام توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الحشود وتنظيمها في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، مما ساعد في تحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

حضر الاستقبال رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسلام بن عبدالله السليمان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، وعدد من أصحاب المعالي وقادة القطاعات الأمنية والعسكرية المشاركين في مهمة الحج.