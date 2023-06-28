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اطلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة

وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز 911 بمكة المكرمة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٦ مساءً
وزير الداخلية يتابع سير العمل في مركز 911 بمكة المكرمة
المواطن - واس

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تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، سير العمل في مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

واطلع سموه خلال الزيارة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التحليلات المتقدمة للبيانات وفي منظومة كاميرات المراقبة في الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ودورها في متابعة ضيوف الرحمن وهم يؤدون مناسكهم في حج آمن وذكي، وآلية تلقي البلاغات ومعالجتها بعدة لغات عبر نظام آلي متطور على مدار 24 ساعة.

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منظومة واحدة

ووقف وزيرالداخلية على منصات الجهات الأمنية والحكومية التي تعمل بالمركز في منظومة واحدة وفق أحدث الممارسات العالمية.
رافق سموه، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

     

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