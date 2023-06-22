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نفذت لخدمة حجاج هذا العام

وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
وزير الداخلية يتفقد عددًا من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة
المواطن - واس

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تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عدداً من المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة.

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أبرز المشروعات التطويرية

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال جولة قام بها على عددٍ من المشروعات التطويرية الجديدة التي تم تنفيذها خلال هذا العام لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومن أبرزها مشروع تطوير وتحسين جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به، وتهيئة وتهذيب المساحات الجبلية ومواقع الهضاب بمشعري منى ومزدلفة، ورفع قدرات الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير مخيمات الحجاج بالمشاعر ومواقع انتظار الحجاج عند محطات قطار المشاعر.

رافق سموه وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ونائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد.

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