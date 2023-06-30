وزير الداخلية يدشن عدة مقار تابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم، عددًا من المقار التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة.

المشروعات الجديدة

وشملت المشروعات التي دشنها سموه عدداً من المراكز والمقار المخصصة لمديريتي الأمن العام والدفاع المدني، والمركز الطبي بمكة المكرمة التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية حيث يحتوي على مرافق رياضية وتعليمية وترفيهية وصحية.

تطوير المقار الأمنية

وتأتي المشروعات التي تم تدشينها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية للإسهام في استمرار تطوير أداء القطاعات الأمنية، والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين.

حضر التدشين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.