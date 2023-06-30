Icon

مورينيو يرفض 30 مليون يورو من الهلال Icon صفقة تبادلية نارية بين الهلال والاتحاد Icon إحباط تهريب 128 ذبيحة من لحوم الأضاحي بجدة Icon خسارة البنك الأهلي ضد الأهلي بثلاثية نظيفة Icon مسيرة تدريبية متواضعة لـ روبي فاولر قبل تدريبه للقادسية Icon النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا Icon ضبط مسلخ عشوائي في حفر الباطن Icon السديس: بدأنا التحضير لموسم الحج القادم وتقييم الأداء Icon بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر Icon الأمير محمد بن سلمان وولي عهد الكويت يتبادلان التهاني بعيد الأضحى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن جهود السعودية لتطوير القطاعات الأمنية

وزير الداخلية يدشن عدة مقار تابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
وزير الداخلية يدشن عدة مقار تابعة للوزارة والقطاعات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بمكة المكرمة، اليوم، عددًا من المقار التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية في منطقة مكة المكرمة.

المشروعات الجديدة

وشملت المشروعات التي دشنها سموه عدداً من المراكز والمقار المخصصة لمديريتي الأمن العام والدفاع المدني، والمركز الطبي بمكة المكرمة التابع للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى نادي منسوبي وزارة الداخلية بمكة المكرمة الذي تم إنشاؤه وفق أعلى المعايير الفنية والإنشائية حيث يحتوي على مرافق رياضية وتعليمية وترفيهية وصحية.

قد يهمّك أيضاً
الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا

الزعاق: يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا

بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك

بلدية المذنب تكثف جولاتها الرقابية خلال عيد الأضحى المبارك

تطوير المقار الأمنية

وتأتي المشروعات التي تم تدشينها ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقار الأمنية للإسهام في استمرار تطوير أداء القطاعات الأمنية، والخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين.

وزير الداخلية

 

حضر التدشين معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم
السعودية اليوم

ضبط مواطن ومقيم لترويجهما المخدرات بجازان والقصيم

السعودية اليوم
القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض
أخبار أمنية

القبض على مواطنين لترويجهما المخدرات بالرياض

أخبار أمنية
كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما إلى الدوري السعودي
الرياضة

كريستيانو رونالدو: كنت على علم بقدوم بنزيما...

الرياضة
ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد في صراعات وتصفية حسابات
العالم

ولي عهد الكويت: لا مجال لهدر الجهد...

العالم
إحباط تهريب 170 كيلوجراماً من نبات القات المخدر بعسير
أخبار أمنية

إحباط تهريب 170 كيلوجراماً من نبات القات...

أخبار أمنية
ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة إلى الأرض
السعودية اليوم

ريانة والقرني يصعدان لمركبة دراجون استعدادًا للعودة...

السعودية اليوم
10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في الطائف
الرياضة

10 يوليو موعدًا لانطلاق معسكر الاتحاد في...

الرياضة
رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في إيران
العالم

رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في...

العالم