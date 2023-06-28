Icon

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج Icon العيدية هدايا الأطفال صبيحة العيد بالشمالية Icon طلائع الحجاج الأولى تصل إلى جسر الجمرات لرمي جمرة العقبة Icon انقطاع بث مؤتمر وزيرة الخارجية الألمانية وظهور خطاب بوتين Icon رئيس النواب الأمريكي لا يعتقد أن ترامب أقوى المرشحين للرئاسة Icon الداخلية تطلق تقنيات متطورة لـ حج ذكي Icon كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا Icon الحرس الوطني: منع الافتراش وعكس الاتجاهات مع وصول الحجاج لرمي الجمرات Icon رئيس مجلس الشورى يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك Icon يوم عرفة الأطول منذ 33 عامًا والأعلى حرارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقى بالقادة والضباط المشاركين

وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ صباحاً
وزير الداخلية يقف على جاهزية قوات أمن الحج
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، اليوم، قوات الأمن الخاصة المشاركة في مهام أمن حج هذا العام 1444هـ، وذلك خلال زيارة قام بها سموه لمقر القوات بمكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً
الأخضر يواصل استعدادته لمواجهة أوزبكستان

الأخضر يواصل استعدادته لمواجهة أوزبكستان

وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

وظائف بـ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

جاهزية واستعداد القوات

ووقف سموه خلال الزيارة على استعدادات القوات وجاهزيتها، والتقى بقادتها وكبار ضباطها المشاركين في مهمة الحج.

أمن الحجاج

وأكد معالي قائد قوات الأمن الخاصة الفريق مفلح بن سليم العتيبي خلال الزيارة جاهزية قوات الأمن الخاصة للإسهام مع زملائهم في الجهات الأمنية والعسكرية في تنفيذ الخطط الأمنية للحفاظ على أمن وراحة حجاج بيت الله الحرام.


رافق سموه، معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد الحميدان، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي نائب رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالله بن فهد العويس، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومعالي مدير عام المباحث العامة الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز العيسى، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة الطاقة الصينية
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون مع...

السعودية اليوم
مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!
السعودية اليوم

مواطن لم يذق النوم 40 عامًا!

السعودية اليوم
الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة
العالم

الشركة مشغلة الغواصة المفقودة تنعى الركاب الخمسة

العالم
السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في الحرمين
السعودية اليوم

السديس يوجه بإنشاء المجلس الميداني التنفيذي في...

السعودية اليوم
مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات
العالم

مناورات أمريكية صينية مشتركة رغم الخلافات

العالم
اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة
غرائب

اختبار قيادة لأرجنتينية ينتهي بكارثة

غرائب
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا تصل جدة
السعودية اليوم

أولى رحلات مبادرة طريق مكة من ماليزيا...

السعودية اليوم