وزير الرياضة: إيرادات الأندية من الرعاة زادت لـ728 مليون ريال

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أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإطلاق مشروع تخصيص الأندية، مشددًا على أن إيرادات الأندية ارتفعت بشكل كبير.
وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.
وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي: “يسرني أن أكون متواجدًا اليوم لإطلاق أحد أهم مشاريع الرياضة التي شرفنا بها ولي العهد، ومشروع تخصيص الأندية الرياضية سيحدث نقلة غير مسبوقة في رياضة المملكة”.
وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته، قائلًا: “ارتفعت إيرادات الأندية من الرعاة من 88 مليون ريال في موسم 2019 إلى 728 مليون ريال في موسم 2023”.
وأعلن الفيصل عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، و25% المتبقية ستكون للمؤسسات غير الربحية.
وكشف وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي أيضًا عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.
سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:
ارتفعت إيرادات الأندية من الرعاة من 88 مليون ريال في موسم 2019 إلى 728 مليون ريال في موسم 2023#تخصيص_الأندية_الرياضية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/ylCyfrSkNw
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) June 5, 2023