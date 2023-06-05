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مشيدًا بإطلاق مشروع تخصيص الأندية

وزير الرياضة: إيرادات الأندية من الرعاة زادت لـ728 مليون ريال

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
وزير الرياضة: إيرادات الأندية من الرعاة زادت لـ728 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعرب وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته بإطلاق مشروع تخصيص الأندية، مشددًا على أن إيرادات الأندية ارتفعت بشكل كبير.

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وزير الرياضة سعيد بإطلاق المشروع

وأطلق ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى.

ولي العهد عن مشروع تخصيص الأندية الرياضية
ولي العهد يطلق مشروع تخصيص الأندية – المصدر @gsaksa

وقال وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي: “يسرني أن أكون متواجدًا اليوم لإطلاق أحد أهم مشاريع الرياضة التي شرفنا بها ولي العهد، ومشروع تخصيص الأندية الرياضية سيحدث نقلة غير مسبوقة في رياضة المملكة”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته، قائلًا: “ارتفعت إيرادات الأندية من الرعاة من 88 مليون ريال في موسم 2019 إلى 728 مليون ريال في موسم 2023”.

وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الفيصل

نقل ملكية 8 أندية

وأعلن الفيصل عن نقل ملكية أندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي إلى صندوق الاستثمارات العامة رسميًا، حيث سيملك نسبة 75% من الأندية، و25% المتبقية ستكون للمؤسسات غير الربحية.

كريستيانو رونالدو - النصر والاتحاد - ترتيب دوري روشن

وكشف وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحافي أيضًا عن نقل ملكية القادسية إلى شركة أرامكو، الدرعية إلى هيئة تطوير الدرعية، العلا إلى الهيئة الملكية للعلا، والصقور إلى شركة نيوم.

 

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